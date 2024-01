Per lo spazio europeo nel 2024 budget record da 7,8 miliardi

L'Europa dello spazio può contare nel 2024 su un budget record da 7,8 miliardi di euro, il 10% in più rispetto al 2023, che rendono possibili 1.500 contratti con aziende e mondo accademico, 60 milioni di investimenti tesi alla crescita commerciale all'insegna della Space Economy, 8 nuove missioni di esplorazione e la preparazione di altri 40 satelliti, che nel tempo potranno aggiungersi ai 27 attualmente operativi. Lo ha detto oggi il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher , nella conferenza stampa di inizio anno.

"Il 2023 è stato un anno molto duro e pieno di attività, ma è stato affrontato grazie a una buona cooperazione", ha osservato, e il 2024 non si presenta meno intenso. Sarà infatti l'anno dei lanciatori, con il debutto dell'Ariane 6 previsto fra giugno e luglio e il ritorno al volo di Vega C, a fine anno: due tappe cruciali per garantire all'Europa un accesso autonomo allo spazio.

"Continueremo a lavorare intensamente anche sui temi relativi al clima e all'accelerazione dei programmi per un futuro verde è dedicato lo Space Summit in programma a giugno in Germania", ha detto ancora Aschbacher.

Novità anche sugli astronauti, con 5 nuove carriere in preparazione e voli in programma anche con aziende privare, come Axiom. Alla missione Ax-3 in partenza il 17 gennaio partecipa infatti Marcus Wandt, il primo della nuova generazione di astronauti dell'Esa.



