Il prezzo del gas inizia la giornata sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa in leggero ribasso: il future con consegna a febbraio ha aperto a 30,6 euro al Megawattora, in calo dello 0,8% rispetto alla chiusura di ieri.

Il metano si mantiene sui minimi dal novembre 2021.



