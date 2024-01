Cina contro William Lai, 'è un grave pericolo' per Taiwan'

La Cina ha definito William Lai, il candidato del Partito democratico progressista alle presidenziali di sabato a Taipei, un "grave pericolo". Chen Binhua, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo cinese, "ha espresso la speranza che i compatrioti di Taiwan vedano il grave pericolo dell'istigazione di conflitti attraverso lo Stretto da parte di Lai e facciano la scelta giusta al bivio", in base a una dichiarazione rilanciata dai media statali, che riprende gli argomenti di Pechino sul voto cruciale dell'isola come una scelta tra "pace e guerra". La Cina definisce Lai un "piantagrane" con posizioni indipendentiste.





