Allarme bomba a casa giudice processo Trump a New York

Allarme bomba a casa del giudice di New York Arthur Engoron poche ore prima dell'udienza per le arringhe finali del processo civile a Donald Trump per gli asset gonfiati, che vedrà la presenza del tycoon. Lo scrive il New York Times. La minaccia è arrivata dopo che l'ex presidente ha attaccato nuovamente il giudice sui social, che gli ha vietato di parlare oggi perché non ha accettato alcune condizioni, tra cui quello di astenersi da un "discorso da campagna elettorale". La sentenza è attesa per oggi.



