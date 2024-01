Ok Camera a risoluzione maggioranza, avanti con sostegno a Kiev

Dopo le comunicazioni all'Aula del ministro della Difesa, Guido Crosetto, la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che impegna, tra le altre cose, il governo a "continuare a sostenere, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito Nato e Ue nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari". La risoluzione è stata votata per parti separate, su richiesta del M5s. Il dispositivo è stato approvato con 195 favorevoli, 50 contrari e 55 astenuti.



