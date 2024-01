Blinken a Ramallah, incontro con presidente Abu Mazen

Il segretario di stato Usa Antony Blinken - dopo aver incontrato ieri la leadership israeliana - ha visto a Ramallah, in Cisgiordania, il presidente palestinese Abu Mazen. Sul tavolo, il dossier della guerra a Gaza: é nota la posizione Usa che vuole un coinvolgimento dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) nella futura gestione della Striscia alla fine della guerra. Secondo i media, Blinken è stato accolto al suo arrivo a Ramallah da manifestanti che hanno chiesto "Palestina Libera" e "Stop al genocidio". Subito dopo aver visto Blinken, Abu Mazen andrà ad Aqaba, in Giordania, per un incontro sullo stesso tema con re Abdallah e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.

Antony Blinken invece andrà in Bahrein come tappa a sorpresa del tour in Medio Oriente. Lo rende noto un funzionario Usa.



