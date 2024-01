Zuppi incontra lavoratori ex-Ilva, "trovare soluzioni"

Il cardinale Matteo Zuppi ha incontrato oggi pomeriggio, nella sede della Cei, una delegazione di lavoratori dell'ex Ilva di Taranto.

L'appuntamento, fissato già da tempo, ha permesso al cardinale di rinnovare la vicinanza e la solidarietà della Chiesa, che passano innanzitutto da un ascolto attento. In questo momento di incertezza per il futuro, il cardinale ha auspicato che si possano trovare la giusta prospettiva e adeguate soluzioni, coniugando sempre i diritti al lavoro e alla salute. I lavoratori nel ringraziare il presidente della Cei gli hanno fatto dono di una targa in ricordo di "questo momento memorabile". Lo riferisce la Cei sui suoi canali social.



