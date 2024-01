La Fiorentina si regala la semifinale di Coppa Italia per il terzo anno di fila. Sono serviti i rigori alla squadra di Italiano per battere, davanti al pubblico di casa del Franchi, il Bologna 5-4 dopo che i 90' e i tempi supplementari si erano conclusi senza reti. Dal dischetto non sbagliano i rigoristi della Fiorentina, per la formazione di Thiago Motta sbaglia Posch.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA