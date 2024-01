Jasmine Paolini esce al primo turno del torneo Wta 500 di Adelaide, in Australia. La 28enne toscana n.30 al mondo è stata eliminata per 6-3 6-3 dalla 26enne spagnola Cristina Bucsa, 61ma del ranking.

La Paolini era l'unica italiana in tabellone ad Adelaide, dopo la sconfitta ieri di Camila Giorgi nelle qualificazioni. La 32enne marchigiana n.55 del tennis femminile ha ceduto il passo alla 104ma del ranking, la 23enne americana Claire Liu.



