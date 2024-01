Meloni ricorda Beppe Alfano, ucciso 31 anni fa dalla mafia

"31 anni fa l'uccisione del giornalista Beppe Alfano per mano mafiosa. La sua incrollabile dedizione all'indagine giornalistica e la sua integrità intellettuale hanno lasciato un segno indelebile. Non vogliamo dimenticare il lavoro e il coraggio di tanti uomini coraggiosi come lui che hanno combattuto per la verità". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando una foto del corrispondente del quotidiano La Sicilia assassinato la sera dell'8 gennaio 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto.



