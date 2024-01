Libano, Israele: 7 miliziani di Hezbollah uccisi in raid nel sud

Sette militanti di Hezbollah sono stati uccisi in un attacco delle Forze di difesa israeliane (Idf) contro un complesso di unità missilistiche in Libano, hanno reso noto ieri sera le stesse Idf citate dai media locali.

Il contrammiraglio Daniel Hagari ha spiegato che l'esercito israeliano si sta concentrando tra l'altro sull'eliminazione della forza Radwan, un'unità speciale di Hezbollah nel sud del Libano. Le Idf hanno affermato che l'attacco è stato in parte una risposta a quelli di Hezbollah contro le basi dell'esercito nel nord di Israele, inclusa l'unità di controllo aereo delle Idf sul monte Meron.



