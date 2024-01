'Anatomia di una caduta' di Justine Triet è il miglior film non in inglese del 2023, secondo la giuria dei Golden Globes. 'Io capitano' di Matteo Garrone, entrato in sestina, non ce l'ha fatta.

La Triet e Arthur Harari hanno vinto anche per la migliore sceneggiatura, battendo Christopher Nolan per 'Oppenheimer' e Greta Gerwig e Noah Baumbach per 'Barbie'.



