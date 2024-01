Golden Globe, a 'Barbie' il primo premio blockbuster

'Barbie' ha vinto il primo Golden Globe per un film campione di incassi. La pellicola sulla bambola della Mattel diretta da Greta Gerwig ha battuto sia 'Oppenheimer' che il film-concerto 'The Eras tour' di Taylor Swift, considerati tra i favoriti della vigilia.

'Barbie' ha incassato 1,4 milioni di dollari a livello mondiale, il record del 2023. Ha accettato il globo d'oro, il primo attribuito nella categoria dei blockbuster, la protagonista Margot Robbie.

Barbie ha vinto anche per la miglior canzone originale, What Was I Made For di Billie Eilish e il fratello Finneas.



