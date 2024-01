Comunità ebraica, ad Acca Larentia oltraggio inaccettabile

"Il saluto romano è un insulto e un oltraggio inaccettabile, in particolare alla memoria di tutte le vittime del nazi-fascismo. Per noi ebrei di Roma, quel gesto, per il suo valore simbolico, è come versare sale sulle nostre ferite, significa lutti e sofferenze che si rinnovano attraverso le generazioni. È un controsenso ritenere che possa essere un omaggio adeguato a una commemorazione". Così il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, commenta quanto avvenuto ieri durante la commemorazione della strage di Acca Larentia.



