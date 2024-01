Cisgiordania, media: 3 arresti per uomo ucciso in attentato

Le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato tre palestinesi in relazione all'attacco terroristico di ieri mattina in Cisgiordania in cui un arabo-israeliano di Gerusalemme Est è stato ucciso e una donna è rimasta ferita. Lo riportano i media locali.

Fonti israeliane citate da Ynet affermano che gli arresti sono stati eseguiti ieri sera e che le persone fermate sono due medici e un'infermiera. L'emittente araba Al Jazeera riferisce che un medico di nome Aysar Nasr al-Barghouti è stato bendato e portato via da soldati israeliani che hanno fatto irruzione nella sua abitazione del quartiere Batan al-Hawa a Ramallah.





