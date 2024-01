"Austin resterà al suo posto, continuerà il lavoro che ha svolto finora". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing sull'Air Force One confermando che il segretario alla Difesa "ha ripreso i pieni poteri dall'ospedale" e ha avuto una conversazione con il presidente Joe Biden.





