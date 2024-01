Bankitalia,siamo sotto media Ue per concentrazione ricchezza

L'Italia è sotto la media Ue per concentrazione della ricchezza, sugli stessi livelli della Francia e dietro la Germania che appare "il paese con il maggior grado di disuguaglianza in termini di ricchezza netta". E' quanto si legge in un'analisi della Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche elaborate dalla Bce. Il divario rispetto al complesso dell'area riflette la più elevata quota di ricchezza netta detenuta in Italia dalle famiglie al di sotto della mediana (legata soprattutto al possesso di abitazioni) spiega lo studio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA