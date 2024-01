Australia: saluto e simboli nazisti vietati in tutto il Paese

Le autorità australiane hanno introdotto da oggi il divieto del saluto e dei simboli nazisti su tutto il territorio nazionale.

"È ora illegale eseguire il saluto nazista in pubblico o esporre pubblicamente o smerciare simboli di odio nazista", ha affermato il procuratore generale australiano Mark Dreyfus in un comunicato citato dai media locali. "Questa è la prima legislazione di questo tipo e garantirà che nessuno in Australia possa glorificare o trarre profitto da atti e simboli che celebrano i nazisti e la loro ideologia malvagia", ha aggiunto Dreyfus.

I trasgressori di questa legge rischiano la reclusione fino a dodici mesi. Le autorità di cinque stati australiani avevano già vietato l'esposizione di simboli nazisti.



