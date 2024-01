Gaza, media: 16 morti e 50 feriti in nuovi raid di Israele

Almeno 16 persone sono morte ieri sera in bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza, rende noto l'agenzia di stampa palestinese Wafa.

Secondo fonti locali citate dalla Wafa, 12 civili sono stati uccisi e altri 50 feriti in un attacco contro un appartamento della città meridionale di Khan Yunis. L'agenzia palestinese afferma che altre quattro persone sono morte invece per le bombe cadute su una scuola gestita dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) nel campo profughi di Maghazi, nella città centrale di Deir al-Balah.



