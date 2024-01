Cisgiordania, bambina uccisa da proiettili dei militari

Una bambina palestinese di 4 anni e' rimasta uccisa a Bidu dal fuoco di militari israeliani, nel secondo attentato palestinese della giornata su arterie della Cisgiordania. Lo afferma l'agenzia di stampa palestinese Maan secondo cui e' stata colpita dal fuoco di agenti della Guardia di frontiera in direzione dell'automobile di un palestinese che aveva appena travolto due agenti. L'autista e' stato ''neutralizzato'' e le sue condizioni non sono note. Un'agente israeliana e' rimasta ferita in modo non grave.



