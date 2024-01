Anche la vice subentrata a Austin non sapeva del ricovero

(vedi servizio delle ore 19.59) Quando il 2 gennaio la vice segretaria alla difesa Kathleen Hicks ha iniziato ad assumere alcune delle responsabilità del capo del Pentagono Lloyd Austin, nemmeno lei sapeva del ricovero in ospedale. Ne e' venuta a conoscenza solo due giorni dopo, quando e' stato informato il consiglio di sicurezza nazionale. Lo riferisce la Cnn citando due dirigente del Pentagono. Secondo il portavoce della difesa Pat Ryder, "non è raro" che il ministro trasferisca determinate responsabilità senza fornire una ragione specifica sul motivo per cui tale trasferimento è necessario. ;



