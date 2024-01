Europei pallanuoto: 12-6 alla Francia, Setterosa ai quarti

Il Setterosa vola ai quarti degli Europei di pallanuoto in corso a Eindhoven. Le azzurre guidate da Carlo Silipo, dopo il successo all'esordio contro Israele, hanno battuto 12-6 (4-0, 2-3, 4-1, 2-2) la la Francia nella seconda giornata del gruppo B del torneo continentale e strappano con un turno d'anticipo il passaggio di turno. Ottima la prova dell'Italia, contro un'avversaria in crescita in vista dei Giochi Olimpici in casa, che, avanti 6-3 all'intervallo lungo, produce lo strappo decisivo in avvio di terza frazione con i gol in sequenza di Viacava, Giustini e Bettini che portano sul 9-3.

Il Setterosa, bronzo mondiale a Fukuoka 2023 ed europeo in carica - tornerà in acqua domani, alle 17.00, contro le vice campionesse olimpiche e bicampionesse continentali della Spagna: in palio il primo posto nel gruppo e quindi la possibilità di avere nei quarti di finale un'avversaria meno temibile nella corsa verso la semifinale e il pass olimpico.



