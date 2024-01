Decine di razzi dal Libano su Israele, Hezbollah rivendica

Decine di razzi sono stati lanciati dal Libano sul nord di Israele nelle prime ore di questa mattina, in particolare sulla galilea e sulle Alture del Golan, molti dei quali sono stati intercettati. Hezbollah ha quindi rivendicato il lancio, affermando che si è trattato della "prima risposta" all'uccisione a Beirut da un missile del numero due di Hamas Saleh al-Arouri, come riferisce Haaretz citando un comunicato di Hezbollah, secondo cui i razzi lanciati sono 62.

"Come parte della risposta iniziale all'assassinio del grande leader Sheikh Saleh al-Arouri (...), la resistenza islamica ha preso di mira la base militare di osservazione radar e controllo aereo di Meron con 62 missili di diversi tipi", ha affermato Hezbollah nel comunicato. Le forze di difesa israeliani danno conto di 40 razzi e ha compiuto una serie di attacchi di rappresaglia nel sud del Libano. L'Idf ha affermato che i suoi aerei da combattimento hanno attaccato una serie di siti gestiti da Hezbollah nelle aree di Aita al-Sha'ab, Yaron e Ramya.Tra gli obiettivi c'erano un sito di lancio ed edifici militari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA