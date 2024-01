Tar annulla maximulte a banche per vendita abbinata ai mutui

A inizio del 2020 erano state sanzionate per complessivi 17,3 milioni di euro per pratiche commerciali aggressive consistite nell'aver condizionato i consumatori ad acquistare, in abbinamento alla stipula di un mutuo o alla sua surroga, delle polizze assicurative commercializzate dal loro stesse.

Oggi il Tar del Lazio ha annullato le sanzioni inflitte a Ubi Banca (3.750.000 euro), Intesa Sanpaolo (4.800.000 euro) e Bnl (4.000.000 euro); confermata invece quella inflitta a Unicredit (4.750.000 euro).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA