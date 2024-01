Tajani a Parigi per la commemorazione di Jacques Delors

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è a Parigi dove rappresenta l'Italia alla commemorazione di Jacques Delors, l'ex Presidente della Commissione Europea recentemente scomparso.

La cerimonia funebre all'Hotel des Invalides è presieduta dal Presidente francese Emmanuel Macron alla presenza, tra gli altri, del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, di molti altri capi di governo europei, oltre agli attuali vertici dell'Ue Charles Michel, Ursula von der Leyen, Roberta Metsola e alla presidente della Bce, Christine Lagarde.

Per Tajani, "Delors è stato uno dei leader europei maggiormente legati a una costruzione dell'Unione ispirata ai valori della solidarietà cristiana. Porteremo avanti le sue idee ispirandoci alla sia missione, per un'Europa più forte e unita".

"Dobbiamo guardare a un'Europa che rappresenta e deve continuare a rappresentare una speranza per tutti. Un'Europa che deve essere migliorata, che deve avere una sua vera politica estera, che deve avere un suo esercito", ha sottolineato il vicepremier e ministro degli Esteri "Essere europeisti non significa rinunciare alla nostra identità di italiani, ma se si è buoni italiani si è anche buoni europei", ha aggiunto sottolineando la necessità di "un'Europa protagonista che permetta a tutti quanti noi nel momento della grande sfida globale di poter essere meglio tutelati."



