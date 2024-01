Germania: incendio in un ospedale, un morto e 6 feriti gravi

Una persona è morta e molte altre sono rimaste ferite in un incendio avvenuto ieri sera in un ospedale della città tedesca di Uelzen, a sud di Amburgo in Bassa Sassonia. Lo rende noto la polizia locale.

Ci sono sei persone gravemente ferite in pericolo di vita e "molte altre" con ferite lievi, specificano le autorità.

L'incendio è scoppiato alle 22:45 e quando è arrivato il personale dei servizi di emergenza al terzo piano erano visibili fiamme e "molto fumo", secondo la polizia. "Si sono sentite richieste di aiuto" dall'edificio e l'ospedale è stato evacuato non appena l'incendio è stato domato, hanno aggiunto le autorità. La polizia ha avviato un'indagine sulle cause del rogo, che si stima abbia provocato danni per oltre un milione di euro.



