Borsa: l'Europa chiude fiacca, timori sui tagli dei tassi

Le Borse europee chiudono la seduta in lieve calo, pur recuperando buona parte delle perdite segnate nel corso del pomeriggio. Sui listini ha pesato il crescente pessimismo su rapidi e incisivi tagli dei tassi da parte delle banche centrali, dopo i dati sull'inflazione in Europa e quelli sul mercato del lavoro negli Usa. Londra ha ceduto lo 0,43%, Parigi lo 0,4% e Francoforte lo 0,14%. La prima settimana dell'anno chiude in rosso per i listini europei, con l'indice Stoxx 600 in calo dello 0,56% da inizio gennaio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA