Borsa: Europa e bond peggiorano con i dati Usa, Btp al 3,9%

Le Borse europee accentuano i ribassi assieme ai bond dopo i dati sul lavoro americano migliori delle attese. La resilienza dell'economia statunitense ai tassi alti allontana la prospettiva di un taglio a breve anche da parte della Fed. Milano cede lo 0,6%, Londra lo 0,9%, Parigi l'1,1% e Francoforte lo 0,9% mentre a New York il calo dei futures su Wall street sale a mezzo punto percentuale.

Il venir meno dell'ottimismo sul taglio dei tassi, anche alla luce della ripresa dell'inflazione in Europa, pesa anche sui titoli di Stato, con i rendimenti dei principali decennali in deciso rialzo, con quello italiano, che dopo essere arrivato a toccare il 3,9%, è sceso al 3,88% (+8 punti base).



