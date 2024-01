Schlein, Meloni difenderà l'indifendibile, si scusi per Pozzolo

"Fra poco assisteremo ad una conferenza stampa in cui Meloni proverà a difendere l'indifendibile, dai disastri della manovra economica che taglia pensioni e sanità all'affossamento del salario minimo, dalla riforma costituzionale che riduce i poteri del Presidente della Repubblica allo smacco di aver accettato a testa bassa un compromesso dannoso sul Patto di Stabilità". Così risponde la segretaria del Pd Elly Schlein a chi le chiede cosa si aspetta dalla conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Le ribatteremo punto per punto, perché gli italiani hanno diritto a conoscere la verità. Ma ci aspettiamo che la prima cosa che dica appena si siederà di fronte ai giornalisti è chiedere scusa per Pozzolo e pretendere le sue dimissioni".





