Incidente nella metro di New York, almeno 24 feriti non gravi

Incidente nella metro di New York. Due treni si sono scontrati nei pressi della fermata sulla 96ma strada e uno dei due è deragliato causando almeno 24 feriti lievi. Lo riportano i media locali, sottolineando che le linee della metropolitana 1, 2 e 3 sono state bloccate mentre sono in corso le indagini per accertare quanto accaduto. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 ora locale.

Il sindaco di New York Eric Adams ha invitato a non recarsi nell'area dello scontro, e ad aver pazienza e cercare trasporti alternativi. L'incidente infatti sta causando ritardi su tutto il sistema della metropolitana di New York proprio nell'ora di punta della chiusura degli uffici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA