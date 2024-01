E' rivolta contro il deputato Emanuele Pozzolo (FdI) la querela presentata stamani in procura a Biella da Luca Campana, l'elettricista di 31 anni rimasto ferito a Rosazza nella notte di Capodanno da un proiettile partito dalla pistola del parlamentare. Lo si è appreso in ambienti vicini all'indagine. Campana è stato ascoltato questa mattina e ha detto di non avere maneggiato l'arma al momento dello sparo.



