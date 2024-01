Borsa: Milano piatta (+0,3%) con l'Europa in attesa dei dati Usa

I mercati azionari del Vecchio continente passano la boa di metà seduta sempre piatti in attesa di maggiori segnali sulle politiche delle banche centrali e anche dei molti dati macroeconomici in arrivo nel pomeriggio dagli Stati Uniti.

La Borsa migliore in Europa è quella di Madrid che sale dello 0,7%, seguita da Milano in crescita dello 0,3%. Positive dello 0,2% Parigi e Londra, con pochi spunti Francoforte, in calo dello 0,2% Amsterdam.

Si amplia invece la tensione su tutti i titoli di Stato europei, i cui rendimenti salgono fino a dieci punti base, con il tasso del Btp decennale che ha sfiorato al 3,79%. Nel rialzo generalizzato, lo spread con il Bund tedesco a pari scadenza è arrivato anche a 170 punti base.

Nel settore dell'energia il petrolio si muove in aumento dell'1% a 73 dollari al barile, mentre il gas sale del 2% a 33 euro al Megawattora.

In questo contesto, in Piazza Affari Leonardo sale fino al 4% a 16 euro dopo un report positivo di Bernstein, con Saipem in crescita del 3,3% a quota 1,54. Nel credito bene Banco Bpm (+1,7%) e Bper (+1,6%).

Piatta Tim, vendite su Stm che cede quattro punti percentuali dopo che il gruppo a forte consumo di chip Mobileye ha pubblicato stime per il 2024 più deboli del previsto.



