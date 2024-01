Prezzi della case a New York salgono, boom acquisti in contanti

I prezzi delle case New York salgono per la prima volta da oltre un anno. Nel quarto trimestre il prezzo medio di acquisto è stato di 1,16 milioni di dollari, il 5,1% in più rispetto al quarto trimestre e il primo aumento annuale dal terzo trimestre del 2022.

E' quanto emerge dai dati per Manhattan di Miller Samuel e Douglas Elliman Real Estate. Anche se il numero delle transazioni è sceso, le vendite sopra i 5 milioni di dollari sono aumentate. Più dei due terzi degli acquirenti hanno pagato in contanti, la quota maggiore da quando sono iniziate le rilevazioni nel 2014.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA