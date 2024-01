Borsa: Asia scivola e l'Europa si prepara a un nuovo calo

Le Borse in Asia scivolano in negativo e anche quelle europee sembrano pronte a un'altra giornata di perdite. Tokyo è ancora chiusa per festività, Hong Kong per lo 0,96%, Shanghai si è risollevata sul finale (+0,17%) ma non ci è riuscito l'indice Shenzhen (-0,61%) ed è sprofondato il listino di Seul (-2,3%).

Il nuovo anno è iniziato in modo cupo, dopo enormi scommesse su una svolta della Federal Reserve, commentano gli operatori, con gli investitori ancora scettici e l'attesa indirizzata ai verbali della Fed che saranno rilasciati oggi.



