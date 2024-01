Xi a Biden: pronto a lavorare per legami stabili tra Cina e Usa

In uno scambio di congratulazioni con il presidente americano Joe Biden per il 45mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Pechino e Washington, il leader cinese Xi Jinping ha dichiarato oggi di essere disposto a lavorare con gli Stati Uniti per promuovere legami bilaterali stabili tra i due paesi. Lo riferiscono i media statali in Cina.

Xi ha affermato che entrambe le parti dovrebbero "intraprendere azioni pratiche per promuovere lo sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni Cina-Usa", ha affermato la Cctv. Il presidente cinese ha sottolineato di essere "disposto a lavorare con Biden per continuare a gestire relazioni a beneficio sia della Cina che degli Stati Uniti e del loro popolo, e per promuovere la pace e lo sviluppo nel mondo", ha aggiunto l'emittente. Xi ha sottolineato che "aderire al rispetto reciproco, alla coesistenza pacifica e alla cooperazione vantaggiosa per tutti è il modo corretto di interagire tra Cina e Usa".



