L'allerta tsunami con conseguente evacuazione della popolazione in alcune zone è stata dichiarata sull'isola russa di Sakhalin, nella città di Vladivostok e nella vicina Nakhodka, nell'Oceano Pacifico settentrionale, in seguito ai terremoti che si sono verificati oggi sulla costa del Giappone centro-occidentale. Anche la Corea del Sud ha emesso un allarme tsunami in alcune zone del Mare Orientale.



