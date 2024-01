Il Papa, chi ferisce una sola donna profana Dio

"Ogni società ha bisogno di accogliere il dono della donna, di ogni donna: di rispettarla, custodirla, valorizzarla, sapendo che chi ferisce una sola donna profana Dio, nato da donna". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa a San Pietro.

Parlando delle donne, e soprattutto delle madri, il Pontefice ha sottolineato il loro ruolo per ritrovare la via della pace.

"Il mondo ha bisogno di guardare alle madri e alle donne per trovare la pace, per uscire dalle spirali della violenza e dell'odio, e tornare ad avere sguardi umani e cuori che vedono", ha sottolineato Papa Francesco.

Ma le donne sono fondamentali anche nella Chiesa e il Papa auspica per loro maggiori spazi. "Di Maria la Chiesa ha bisogno per riscoprire il proprio volto femminile: per assomigliare maggiormente a lei che, donna, Vergine e Madre, ne rappresenta il modello e la figura perfetta ; per fare spazio alle donne ed essere generativa attraverso una pastorale fatta di cura e di sollecitudine, di pazienza e di coraggio materno", ha concluso il Pontefice.



