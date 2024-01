Esercito Israele, combattimenti a Gaza per tutto il 2024

L'esercito israeliano pensa che sara' impegnato in combattimenti per l'intero 2024: lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari. "Gli obiettivi della guerra - ha dichiarato - comportano combattimenti prolungati e noi ci organizziamo adeguatamente. Dobbiamo gestire la distribuzione delle forze sul terreno in maniera complessa, con particolare riferimento alle unita' dei riservisti e alle necessita' della economia". "Unita' di riservisti torneranno a casa questa settimana, sapendo che la guerra continua e che avremo ancora bisogno di loro nel 2024", ha affermato.



