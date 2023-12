Missili e droni russi su Kharkiv, 'almeno 28 feriti'

Almeno 28 persone sono rimaste ferite nel bombardamento russo di ieri sera sulla città di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale: lo ha reso noto la polizia della regione. Tra i feriti ci sono anche due bambini.

Il ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze armate russe hanno colpito "centri decisionali e installazioni militari" a Kharkiv, in rappresaglia per l'attacco di ieri alla città russa di Belgorod da parte dell'Ucraina. "In risposta a questo atto terroristico, le forze armate russe hanno colpito centri decisionali e installazioni militari", ha scritto il ministero su Telegram. Da parte sua, Kiev ha invece riferito che a Kharkiv sono stati colpiti edifici residenziali, un hotel e persino alcuni bar.



