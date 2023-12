Calcio: Arsenal ko con il Fulham, vince il Tottenham

Campionato inglese in campo anche nell'ultimo giorno del 2024 con due match. Nel derby di Londra vince il Fulham che rimonta e batte l'Arsenal 2-1. I Gunners falliscono loperazione primo posto in classifica facendo sorridere Liverpool e Aston Villa che chiudono il 2023 in testa alla classifica della Premier League.

Arsenal avanti con Saka (5') e Fulham in rimonta con Jimenez (29') e Decordova-Reid (59').

In campo anche Tottenham-Bournemouth con gli Spurs a sorridere con Sarr (9'), Heung-Min (71') e Richarlison (80') che fissano il punteggio sul 3-1. Ospiti a segno con Scott (84'). Il Tottenham si porta a -1 dal quarto posto occupato proprio dall'Arsenal.

Chiuderanno la 20^ giornata Liverpool-Newcastle alle 21 di domani e West Ham-Brighton alle 20.30 di martedì.



