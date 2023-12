Turchia, 189 arresti per terrorismo in 37 province

Le autorità turche hanno arrestato 189 persone in 37 province sospettate di legami con l'Isis, ha scritto il ministro dell'Interno turco Ali Yerlikaya su X. Gli arresti per terrorismo, ha elencato il ministro, sono avvenuti in diverse città, tra cui Ankara, Antalya, Bursa, Corum, Gaziantep, Smirne. "La nostra lotta contro il terrorismo continuerà finché l'ultimo terrorista non sarà neutralizzato", ha dichiarato Yerlikay. Nelle ultime settimane le autorità turche hanno intensificato le operazioni contro l'Isis e i militanti curdi.



