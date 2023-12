L'Udinese ha battuto il Bologna 3-0 in un match valido per la 18/a giornata del campionato di Serie A. In gol per i friulani Pereyra (23'), Lucca (48') e Payero (52').

Finisce 0-0 l'altro match delle 15 tra Cagliari ed Empoli.





