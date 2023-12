Il Milan ha battuto il Sassuolo 1-0 in un match della 18/a giornata del campionato di Serie A. Per i rossoneri in gol Pulisic (59').

Nell'altro match delle 18 la Salernitana ha battuto il Verona 1-0 al Bentegodi. A segno Tchaouna (48') per i campani.



