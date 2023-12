"La guerra proseguirà ancora molti mesi": lo ha ribadito il premier Benyamin Netanyahu in una conferenza stampa. "Sono impegnato a respingere le pressioni internazionali per mettere fine alla guerra", ha aggiunto.

"Dagli israeliani sento dire in continuazione: 'continuate fino alla vittoria totale, non fermatevi'. E per questo è necessario altro tempo".



