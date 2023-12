Israele, feroci combattimenti in corso in tutta Gaza

Feroci combattimenti sono in corso questa mattina a Gaza tra l'esercito israeliano e i terroristi di Hamas, riferisce l'Aeronautica militare israeliana su X. I combattimenti, scrive il Times of Israel, si stanno svolgendo in tutta la Striscia. L'Idf (le forze di difesa israeliane) ha reso noto di aver distrutto ieri due edifici militari di Hamas nella città settentrionale di Beit Lahia. Attaccati diversi obiettivi del gruppo terroristico nel nord e nel centro di Gaza, come riporta Walla. Alcune ore prima, l'aviazione israeliana e le truppe di terra hanno attaccato obiettivi nella città meridionale di Khan Yunis.



