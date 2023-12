Eurostar cancella tutti i treni da e per Londra

Tutti e 41 treni Eurostar da e per Londra sono stati cancellati per la giornata di oggi. Lo ha annunciato la compagnia ferroviaria sul suo sito web.

"L'allagamento dei tunnel tra St Pancras International e Ebbsfleet non è migliorato e i servizi ferroviari non sono in grado di operare. Eurostar ha quindi dovuto prendere la spiacevole decisione di cancellare tutti i nostri treni sulla nostra rotta da e per Londra per il resto della giornata", scrive Eurostar.

Eurostar, che gestisce i servizi da Londra a Parigi, Bruxelles e Amsterdam, ha annunciato che i clienti interessati hanno diritto a un rimborso completo o a un cambio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA