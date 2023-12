Polonia, 'missile russo entrato e uscito da spazio aereo'

"Tutto indica che un missile russo è entrato nello spazio aereo della Polonia. Lo abbiamo individuato con il radar. Poi ne è uscito" immediatamente in direzione dell'Ucraina. Lo ha dichiarato il capo di stato maggiore dell'esercito polacco, generale Wieslaw Kukula. In mattinata il Comando operativo delle forze armate polacche aveva parlato di un "oggetto aereo non identificato" entrato dal confine ucraino. Alle prime ore di stamani la Russia ha lanciato un massiccio attacco di missili e droni contro l'Ucraina.





