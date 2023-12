Le Borse europee chiudono in leggero rialzo l'ultima seduta del 2023 penalizzate dal cambio di marcia di Wall Street. Per Parigi il guadagno è dello 0,11%, per Francoforte dello 0,3% mentre a Londra, che è stata aperta solo metà giornata l'incremento è dello 0,14%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA