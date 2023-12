Telefonata tra Papa Francesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il Presidente "ha ringraziato il Pontefice per il sostegno spirituale al popolo ucraino". Lo riferisce l'ambasciata ucraina presso la Santa Sede aggiungendo che Bergoglio e Zelensky hanno parlato anche del "lavoro congiunto sulla Formula per la Pace".

Il Presidente ha poi fatto gli auguri al Papa per il Natale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA