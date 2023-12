Sanzione Antitrust di 4,5 milioni a Facile Ristrutturare e Renovars per pratiche commerciali scorrette e ingannevoli nell'attività di ristrutturazione edilizia di immobili residenziali. Lo annuncia l'Autorità spiegando che le società avrebbero diffuso false recensioni online. "Inoltre - si legge-è emerso che in alcuni casi applicavano un costo occulto in caso di Iva agevolata al 10%, invece che al 22%".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA